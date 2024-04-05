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На совещании с Владимиром Путиным Курганскую область привели в пример

На совещании с Владимиром Путиным Курганскую область привели в пример

На совещании с членами Правительства РФ, состоявшемся 4 апреля в режиме ВКС, Президент Владимир Путин отметил успешный опыт реализации индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) в Курганской области.

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