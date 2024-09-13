Расчет «Мста-Б» уничтожили скопление живой силы ВСУ в курском приграничье

В приграничном районе Курской области расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Север» уничтожили скопление живой силы Украины.
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