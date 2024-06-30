«Раз за разом бьют собственные рекорды»: веселая и легкая песня Чимина из BTS стала трендовой за несколько часов

На днях Чимин (Jimin) выпустил свой предрелизный трек к новому альбому «MUSE». Песня с непринужденным, но одновременно интригующим названием Smeraldo Garden Marching Band очень полюбилась нашим преданным АРМИ.
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