50 мунайлинцев пришли к чиновникам, чтобы задать свои вопросы

В Мунайлинском районном Доме культуры руководители Мангистауских областных управлений, региональных департаментов и квазигосударственных учреждений, руководители районных государственных учреждений приняли жителей по личным вопросам, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии