В Москве появится не менее 16 новых медицинских объектов

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в семи административных округах столицы появится не менее 16 медицинских объектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
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