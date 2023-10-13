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В Москве появится не менее 16 новых медицинских объектов

В Москве появится не менее 16 новых медицинских объектов

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в семи административных округах столицы появится не менее 16 медицинских объектов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Как я рад за Москву. А за её пределами этого не надо: там люди не болеют, здоровыми умирают.
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