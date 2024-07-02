Овнам следует проявить терпение и сдержанность 2 июля

2 июля - день терпения и сдержанности для многих знаков зодиака. Овнам следует быть осторожными и не торопиться с решением своих проблем, так как на пути к достижению своих целей могут возникнуть задержки или препятствия.
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