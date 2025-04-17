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Петербургский дневник

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Эксперт объяснила, как безобидно уволить сотрудника

Эксперт объяснила, как безобидно уволить сотрудника

Это процесс требует от начальника деликатности Есть несколько полезных советов, которые помогут сделать процесс увольнения работника максимально безболезненным, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

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