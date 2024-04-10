Китай будет сотрудничать с Микронезией в сферах инфраструктуры и изменения климата -- Си Цзиньпин

9 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай и Микронезия должны укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, и выразил готовность Китая оказать островному государству помощь в борьбе с изменением климата.
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