Ешь и болеешь: Диетолог назвал продукты, которые ухудшат состояние при простуде

Болеющим простудой, ОРВИ или гриппом нужно пересмотреть свой рацион. Как говорит диетолог, некоторые продукты могут быть вредными, поскольку совсем не способствуют выздоровлению, а даже напротив, могут ухудшить состояние больного.
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