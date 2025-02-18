В Чувашии полицейские и общественники обсудили современные методы противодействия бесконтактным мошенничествам

На базе Волжского филиала МАДИ по инициативе члена Общественного совета при МВД по Чувашской Республике, кандидата педагогических наук доцента Виталия Михайлова был организован круглый стол по вопросам профилактики бесконтактных мошенничеств.
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