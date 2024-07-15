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Посмотрели в будущее. Будущего нет

Посмотрели в будущее. Будущего нет

Наши предыдущие материалы и выводы, сделанные в них, подтверждаются: ВВС США еще раз пересматривают свои требования к новому боевому самолету-невидимке шестого поколения с экипажем, который они разрабатывают в рамках своей инициативы Next Generation Air Dominance (NGAD).

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