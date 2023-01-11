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Пушилин: сейчас идет переломный момент в освобождении всей территории ДНР

Пушилин: сейчас идет переломный момент в освобождении всей территории ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что в настоящее время наступает переломный момент и подготовка к освобождению всей территории Донецкой народной республики.

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