300 баллов Гуменника, роман Трусовой с Игнатовым и восхищение Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Пётр Гуменник выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, во второй раз в сезоне набрав более 300 баллов, а Александра Трусова прибыла на турнир в сопровождении Макара Игнатова и спровоцировала слухи о новом романе.