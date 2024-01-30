300 баллов Гуменника, роман Трусовой с Игнатовым и восхищение Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Пётр Гуменник выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, во второй раз в сезоне набрав более 300 баллов, а Александра Трусова прибыла на турнир в сопровождении Макара Игнатова и спровоцировала слухи о новом романе.
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