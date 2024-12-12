Дело Ясного: откуда берутся корни Финиста

Что общего между былинами о богатырях, древнегреческим мифом об Амуре и Психее, средневековой легендой о Лоэнгрине и сказкой об аленьком цветочке? Все они так или иначе связаны с разными воплощениями одного персонажа.
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