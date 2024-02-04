Хуснуллин заявил о планах продлить программу "Семейная ипотека"

Известия/АННА СЕЛИНА В России продлят программу "Семейная ипотека". Помимо этого, власти планируют поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии