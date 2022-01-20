Мастер-планирование: долгая дорога в законодательном поле

Все ли вопросы поможет решить законодательное закрепление понятия мастер-план в Градостроительном кодексе? Что необходимо учесть законодателям, чтобы обойти подводные камни? Каковы, по мнению специалистов в сфере недвижимости, перспективы мастер-планирования?На только что состоявшемся Гайдаровском форуме первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин заявил, что одной из задач на 2022 год является законодательное закрепление понятия мастер-план: его необходимо прописать в Градостроительном кодексе, определив все составные части, цели и задачи документа.