Business FM

66 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Куперман
    и на кого же это пьяное чмо повлияло? :) разве что на распределителей нобелевки. нынче получать ее стало стыдно - даю...Версаче, Георгиев...
  • Мила Ликова
    Адвокат  вроде  разумно  всё  объясняет,  кроме  одного --  как  его  подзащитный  с  таким  заболеванием  занимал  т...«Закономерное явл...
  • Сергей Дмитриев
    ...Дворников надо вооружить простыми ручными рассыпалками песка "моей системы". Они были эффектно показаны по ТВ Киши...В Петербурге ката...

Мастер-планирование: долгая дорога в законодательном поле

Мастер-планирование: долгая дорога в законодательном поле

Все ли вопросы поможет решить законодательное закрепление понятия мастер-план в Градостроительном кодексе? Что необходимо учесть законодателям, чтобы обойти подводные камни? Каковы, по мнению специалистов в сфере недвижимости, перспективы мастер-планирования?На только что состоявшемся Гайдаровском форуме первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин заявил, что одной из задач на 2022 год является законодательное закрепление понятия мастер-план: его необходимо прописать в Градостроительном кодексе, определив все составные части, цели и задачи документа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх