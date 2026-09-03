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Татар-информ

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Бубнов - о Семаке: «Ему нельзя было играть в футбол из-за порока сердца»

Бубнов - о Семаке: «Ему нельзя было играть в футбол из-за порока сердца»

Фото: fc-zenit.ru Футбольный эксперт Александр Бубнов в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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