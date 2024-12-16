Нелегальный канал миграции раскрыли в Ленобласти

Правоохранители пресекли канал нелегальной миграции в Гатчинском районе Ленинградской области. Началом послужило то, что полицейские задержали двух иностранцев в возрасте 33 и 39 лет, которые незаконно оказались в РФ.
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