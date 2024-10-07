Время Буданова: кто уволит начальника украинского ГУР и, главное, за что

Денис Давыдов, Владислав Совин 7 октября 2024 г. Начиная со второй половины сентября в украинских СМИ упорно циркулируют слухи о вероятной отставке начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов).