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Григорий Летоуказатель

Григорий Летоуказатель

23 января в календаре народных праздников отмечен как день Григория Летоуказателя. В старину в этот день проводились обряды с целью задобрить духа стогов, который охраняет злаковые от вредителей, и начинали готовиться к весеннему посеву пшеницы.

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