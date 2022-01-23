Григорий Летоуказатель

23 января в календаре народных праздников отмечен как день Григория Летоуказателя. В старину в этот день проводились обряды с целью задобрить духа стогов, который охраняет злаковые от вредителей, и начинали готовиться к весеннему посеву пшеницы.
23 января в календаре народных праздников отмечен как день Григория Летоуказателя. В старину в этот день проводились обряды с целью задобрить духа стогов, который охраняет злаковые от вредителей, и начинали готовиться к весеннему посеву пшеницы.
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