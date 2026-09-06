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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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8.90 давали букмекеры на победу «Барселоны» над «Валенсией» с разницей в пять мячей

В 4-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях разгромила «Валенсию» – 5:0. В первом тайме отличились Ламин Ямаль и Фермин, еще один гол Ямаля был отменен из-за офсайда.

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