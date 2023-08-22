ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 августа 2023 года

Энергия дня двадцать третьего августа две тысячи двадцать третьего года = 825 =Адаптация человека к новым повышенным частотам вибраций Великого Космоса =Без координации саморазвития всё Сущее рискует прийти в состояние хаоса =Без собственного труда над собой вас никто не исправит, если вы сами этого не желаете=Биологические возможности значительно совершеннее технократических =Ваша свобода воли зависит от знания того, какая внутренняя Сила заложена в вас самих=Всё создано силой мысли.