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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 23 августа 2023 года

Энергия дня двадцать третьего августа две тысячи двадцать третьего года = 825 =Адаптация человека к новым повышенным частотам вибраций Великого Космоса =Без координации саморазвития всё Сущее рискует прийти в состояние хаоса =Без собственного труда над собой вас никто не исправит, если вы сами этого не желаете=Биологические возможности значительно совершеннее технократических =Ваша свобода воли зависит от знания того, какая внутренняя Сила заложена в вас самих=Всё создано силой мысли.

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