Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Переговоры будут, но Киев просто подпишет то, что потребует Москва...

Переговоры будут, но Киев просто подпишет то, что потребует Москва...

По мере продвижения российской армии в ДНР накачанных «перемогами» телемарафона украинцев начинают готовить к неизбежному — маятник украинской пропаганды качнулся в другую сторону, а ведущая 1+1 нет-нет да и напомнит, что воевать придётся всем, а «СБУ постучится в двери к каждому», то «благотоворитель» заговорит о потере всей Донецкой области.

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Комментарии
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Вик Норд
«СБУ постучится в двери к каждому»,скоро их будут встречать пулемётно-автоматные очереди,и взрывы РГД-5...
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9 час.
alik3456 Джексон
У него памперс сросся с телом вместе с дерьмом.
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9 час.
Иван Иванов
Зная мерзкую душонку бендеровцев, как бы напоследок сволота не наделала бед... в виде диверсий, как на своей территории, так и на нашей
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5 час.

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