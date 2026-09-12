Казахстан сохраняет подходы к экспорту нефти несмотря на атаки на инфраструктуру КТК

Министерство энергетики Казахстана заявило, что принципиальные подходы к экспорту углеводородов из страны не будут меняться вследствие сложной логистической ситуации в Черном море и атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поставляющего существенную часть нефти на мировые рынки.