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Регионы России

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Казахстан сохраняет подходы к экспорту нефти несмотря на атаки на инфраструктуру КТК

Казахстан сохраняет подходы к экспорту нефти несмотря на атаки на инфраструктуру КТК

Министерство энергетики Казахстана заявило, что принципиальные подходы к экспорту углеводородов из страны не будут меняться вследствие сложной логистической ситуации в Черном море и атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), поставляющего существенную часть нефти на мировые рынки.

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