Спорт и диета
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Спорт и диета

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Гастрономический гид по Петербургу: где вкусно поститься в ресторанах с панорамами, итальянским шармом и русским характером

Гастрономический гид по Петербургу: где вкусно поститься в ресторанах с панорамами, итальянским шармом и русским характером

Петербург умеет удивлять не только архитектурой и театрами, но и тем, как легко город перестраивается под разные гастрономические сценарии.

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