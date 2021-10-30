Мировое обозрение

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Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Financial Times, что не видит свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители.

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