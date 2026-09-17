Краснодарец ответит за смертельное избиение приятеля

Краснодарец ответит за смертельное избиение приятеляВ Краснодаре завершено расследование дела о смертельном избиении.
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