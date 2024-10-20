Дочь Любови Успенской заявила после пропажи об изнасиловании медбратом

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая пропала в начале октября и затем была обнаружена в Израиле, сделала заявление о том, что ранее мать отправляла ее в закрытое медицинское учреждение, где она была изнасилована медбратом .
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