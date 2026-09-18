Тёмную материю рано списывать со счетов: необъяснённые гамма-лучи в центре Галактики могут быть результатом самоаннигиляции тёмной материи

Анализ гамма-избытка требует 35 000 пульсаров для альтернативного объяснения Избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути, известный как Galactic Center GeV Excess (GCE), остаётся одной из самых упорных загадок астрофизики.
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