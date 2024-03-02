Автор статьи: Август Котляр Россияне надеются, что видя успехи российских вооружённых сил на украинском направлении, сама Украина и стоящий за ней Запад ослабнут и пойдут на попятную.
Русских будут убивать - это официальная доктрина Запада
Комментарии
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mullonen
Кст... Привет!
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7 час.
Олег Самойлов
Привет, дорогой! Что-то давно не встречал тебя в МТ! Может просто по темам не пересекались?..
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6 час.
mullonen
Да темы какие-то... для слепых даунов с незаконченным начальным. Интересная аналитика редкость.
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6 час.
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