Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Русских будут убивать - это официальная доктрина Запада

Русских будут убивать - это официальная доктрина Запада

Автор статьи: Август Котляр Россияне надеются, что видя успехи российских вооружённых сил на украинском направлении, сама Украина и стоящий за ней Запад ослабнут и пойдут на попятную.

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Комментарии
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mullonen
Кст... Привет!
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7 час.
Олег Самойлов
Привет, дорогой! Что-то давно не встречал тебя в МТ! Может просто по темам не пересекались?..
Ответить
6 час.
mullonen
Да темы какие-то... для слепых даунов с незаконченным начальным. Интересная аналитика редкость.
Ответить
6 час.

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