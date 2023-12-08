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«Слово не то»: южноуралец, решивший заработать на нефти, лишился 2,5 миллионов рублей

«Слово не то»: южноуралец, решивший заработать на нефти, лишился 2,5 миллионов рублей

Житель Миасса лишился более 2,5 миллиона рублей, решив заработать на инвестициях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку мошенников попался 55-летний житель Миасса.

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