«Слово не то»: южноуралец, решивший заработать на нефти, лишился 2,5 миллионов рублей

Житель Миасса лишился более 2,5 миллиона рублей, решив заработать на инвестициях. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку мошенников попался 55-летний житель Миасса.
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