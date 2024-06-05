«Джоны хотят забрать сожженные Абрамсы из Москвы». НАТО может перебросить солдат США к границе с Россией

Сгенерировано Midjourney/NEWS.ruСегодня 1K прочитали Автор: Иван Смирнов НАТО прорабатывает планы переброски войск США к границам России при условии возможного нападения РФ на одну из стран Европы, заявил глава Объединенного командования Альянса по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфран журналистам The Daily Telegraph.