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Лимаренко: сахалинские товары выходят на рынки новых стран

Лимаренко: сахалинские товары выходят на рынки новых стран

Сахалинские производители расширяют географию поставок за рубеж. В 2026 году островные компании впервые заключили экспортные контракты с партнерами из Казахстана, Азербайджана, Египта, Монголии и Филиппин.

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