Аномально холодный май в Беларуси - это норма или редкость?

Май в этом году был очень холодный. Это аномальная погода для Беларуси ?О. Гулько, ДзержинскНет. Возвраты холодного воздуха поздней весной для умеренных широт не так уж и редки, пояснила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Б АКЛАНОВА .