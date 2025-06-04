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Аномально холодный май в Беларуси - это норма или редкость?

Аномально холодный май в Беларуси - это норма или редкость?

Май в этом году был очень холодный. Это аномальная погода для Беларуси ?О. Гулько, ДзержинскНет. Возвраты холодного воздуха поздней весной для умеренных широт не так уж и редки, пояснила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольга Б АКЛАНОВА .

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