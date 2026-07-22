The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

For strikes on the nodes of the "New Mail" offer to create a new rocket

For strikes on the nodes of the "New Mail" offer to create a new rocket

In connection with the strikes on the logistics hubs of Novaya Pochta and the need to scale up these strikes, it is advisable to consider the concept of creating a new small-sized ground-based cruise missile with reduced cost and reduced mass of the warhead, the telegram channel "Military Chronicle" writes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии