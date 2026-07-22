In connection with the strikes on the logistics hubs of Novaya Pochta and the need to scale up these strikes, it is advisable to consider the concept of creating a new small-sized ground-based cruise missile with reduced cost and reduced mass of the warhead, the telegram channel "Military Chronicle" writes.
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