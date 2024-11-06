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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» выиграла 7 матчей подряд. Команда Бринд′Амора забила 18 голов в 3 последних играх

Команда тренера Рода Бринд′Амора переиграла «Филадельфию» (6:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ. «Харрикейнс», таким образом, продилили победную серию до семи матчей.

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