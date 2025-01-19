Mash: состояние актера Ливанова резко ухудшилось

Состояние здоровья советского и российского актера Василия Ливанова стремительно ухудшилось. После того, как артист перенес несколько операций и пребывал в коме, медики диагностировали у него бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам.
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