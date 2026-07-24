TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Вырос копией отца, но отказался от кино: как живёт 23-летний сын Евгении Добровольской и Ярослава Бойко

Вырос копией отца, но отказался от кино: как живёт 23-летний сын Евгении Добровольской и Ярослава Бойко

Внебрачный сын Евгении Добровольской и Ярослава Бойко держится в стороне от светской хроники. 23-летний Ян Добровольский не пошёл по стопам родителей и выбрал профессию, далёкую от искусства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии