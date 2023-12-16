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Бондарев о «Витязе»: «Проводим мини-предсезонку. До плей-офф – 7 очков. Поборемся, нам нравится двухочковая система»

– Как проводите каникулы? – В паузе на Кубок Первого канала главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин дал команде три дня отдыха.

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