Сироткин ответил, может ли российская Формула 4 получить лицензию FIA

Сироткин ответил, может ли российская Формула 4 получить лицензию FIAAutosport.com.ruБывший гонщик Формулы 1 Сергей Сироткин, ныне исполнительный директор Российской автомобильной федерации и генеральный директор Академии SMP Racing прокомментировал перспективы получения очков в зачёт суперлицензии FIA для участников национальной серии.
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