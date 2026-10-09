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Сироткин ответил, может ли российская Формула 4 получить лицензию FIA

Сироткин ответил, может ли российская Формула 4 получить лицензию FIAAutosport.com.ruБывший гонщик Формулы 1 Сергей Сироткин, ныне исполнительный директор Российской автомобильной федерации и генеральный директор Академии SMP Racing прокомментировал перспективы получения очков в зачёт суперлицензии FIA для участников национальной серии.

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