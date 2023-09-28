О психологическом комплексе украинского превосходства

Маргарита Гринберг

Обратите внимание никогда русские так не говорили про украинцев, а украинцы всегда во всем хаили русских, это потому что всегда завидовали и есть чему завидовать. Поэтому всегда ненавидели. Они то думали, что вот уйдем от русских и заживем богато, но не тут то было, это хохол не любит работать всю жизнь с протянутой рукой и пока жили за то, что строила Москва и содержала, жили и правда богато, как отсоединились, так все пошло прахов.