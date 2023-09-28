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О психологическом комплексе украинского превосходства

О психологическом комплексе украинского превосходства

За свою жизнь, теми или иными нитями связанную с Украиной, мне неоднократно приходилось слышать массу презабавных высказываний в адрес русского быта, русского народа и России в целом.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Между украинскими националистами и Царьградом много общего. Посмотрите внимательнее, как относится Царьград к основному закону страны, к Конституции. Конституция РФ начинается словами: &quot;Мы, многонациональный народ Российской Федерации, ... . Статья 3, 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.&quot;
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8 час.
Маргарита Гринберг
Обратите внимание никогда русские так не говорили про украинцев, а украинцы всегда во всем хаили русских, это потому что всегда завидовали и есть чему завидовать. Поэтому всегда ненавидели. Они то думали, что вот уйдем от русских и заживем богато, но не тут то было, это хохол не любит работать всю жизнь с протянутой рукой и пока жили за то, что строила Москва и содержала, жили и правда богато, как отсоединились, так все пошло прахов.
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7 час.
АБ
Алексей Борисович
Интересно. Но в СССР, Украинская ССР всегда была перефирией. Я, после окончании школы хотел поступать в Москву и Ленинград. Киев в моем сознании был провинцией-)))👈 Однако, после распада СССР, Американская машина взглядов(разведка) поработала над сознанием периферии! Украинцы почувствовали себя в результате пропганды отдельным и высокоинтеллектуальным народом. А это заблуждение! Они простые как пробка-)))Они -&quot; Вапнярки &quot;о людях с пониженным культурным уровнем ,именно так говорил мой дед 1904 г. рождени, обычный Питерский рабочий, переживший Блокаду Ленинграда.👈🙈
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5 час.

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