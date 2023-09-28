За свою жизнь, теми или иными нитями связанную с Украиной, мне неоднократно приходилось слышать массу презабавных высказываний в адрес русского быта, русского народа и России в целом.
О психологическом комплексе украинского превосходства
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erl Schweizer
Между украинскими националистами и Царьградом много общего. Посмотрите внимательнее, как относится Царьград к основному закону страны, к Конституции. Конституция РФ начинается словами: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, ... . Статья 3, 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ."
Ответить
8 час.
Маргарита Гринберг
Обратите внимание никогда русские так не говорили про украинцев, а украинцы всегда во всем хаили русских, это потому что всегда завидовали и есть чему завидовать. Поэтому всегда ненавидели. Они то думали, что вот уйдем от русских и заживем богато, но не тут то было, это хохол не любит работать всю жизнь с протянутой рукой и пока жили за то, что строила Москва и содержала, жили и правда богато, как отсоединились, так все пошло прахов.
Ответить
7 час.
АБ
Алексей Борисович
Интересно. Но в СССР, Украинская ССР всегда была перефирией. Я, после окончании школы хотел поступать в Москву и Ленинград. Киев в моем сознании был провинцией-)))👈 Однако, после распада СССР, Американская машина взглядов(разведка) поработала над сознанием периферии! Украинцы почувствовали себя в результате пропганды отдельным и высокоинтеллектуальным народом. А это заблуждение! Они простые как пробка-)))Они -" Вапнярки "о людях с пониженным культурным уровнем ,именно так говорил мой дед 1904 г. рождени, обычный Питерский рабочий, переживший Блокаду Ленинграда.👈🙈
Ответить
5 час.
Свежие комментарии