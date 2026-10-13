Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Под Владимиром семья расправилась с гостьей дочери. Забили, обрили и пытались сжечь

Под Владимиром семья расправилась с гостьей дочери. Забили, обрили и пытались сжечь

Под Владимиром убили девушку, обрили ей голову и бросили в лесу В городе Судогда Владимирской области произошло убийство 21-летней девушки — ее тело нашли в лесополосе.

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