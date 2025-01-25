Утечки, слежка, мошенники… и другие страхи о биометрии. Насколько они обоснованы?

Если почитать комментарии в публикациях, посвящённые каким-то биометрическим сервисам, например биометрической оплате, или в целом биометрическим системам, то можно выделить ряд опасений или претензий, которые высказывают пользователи к биометрическим системам.
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