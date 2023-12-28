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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • Виталий Кирпиченко
    Параллельные линии по сути никогда не пересекуться, иначе они были бы не параллелями. Может, отыщется такой "математи...Россия, которая л...
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ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: МАРШРУТ НА КУРАХОВО ВС РФ ВЫЗЫВАЕТ ЗУБОВНЫЙ СКРЕЖЕТ У ВСУ

ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: МАРШРУТ НА КУРАХОВО ВС РФ ВЫЗЫВАЕТ ЗУБОВНЫЙ СКРЕЖЕТ У ВСУ

Роман КАТЕРИНЧУК Донбасский фронт Новости СВО КУРАХОВСКОЕ направление становится одним из наиболее перспективных для Армии России, пишут бойцы 105-го полка НМ ДНР в своём Телеграм-канале: «В случае достижения Курахово, обхода его или освобождения — неважно — мы окружаем всю Угледарскую и Веремьевскую группировку противника.

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