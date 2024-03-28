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Нарышкин обсудил в КНДР углубление сотрудничества и региональную безопасность

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во время визита в КНДР с 25 по 27 марта обсудил с министром государственной безопасности этой страны Ли Чхан Дэ вопросы углубления сотрудничества между странами и обеспечения региональной безопасности.

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