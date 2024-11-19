В Брянской и Белгородской областях уничтожены 13 беспилотников ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Утром 19 ноября российские военнослужащие средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской и Белгородской областями 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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