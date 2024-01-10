Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Памятка по экономике (накануне выборов, но не только)

Так как скоро выборы и обязательно опять будут популистские обещания «раздать всем побольше всего», кого-то выгнать, что-то понизить или отменить и так далее, то считаю необходимым сделать небольшую напоминалочку по экономике.

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