В Калининграде пропали трусы, которые несколько лет висели на дорожном знаке

В Калининграде исчезли трусы, которые несколько лет украшали дорожный знак на Проспекте Мира. По данным Telegram-канала Amber Mash, местные жители обратились в администрацию города с просьбой убрать данный объект, после чего трусы были сняты.
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