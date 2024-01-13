Источник: Севикян станет игроком «Ференцвароша»

Эдгар Севикян покинет «Пари НН» и переберется в состав гранда венгерского футбола. Полузащитник «Пари НН» и сборной Армении Эдгар Севикян продолжит карьеру в «Ференцвароше», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в нижегородском клубе.