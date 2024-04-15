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  • Лев Добрый
    В первую очередь, это поражение всего запада и потом только поражение хохлов. Хохлы уже проиграли России ещё в далёко..."Осталось вывесит...
  • Александр
    олав шмульке!!!Лучше с Россией! ...
  • Алекс Сэм
    Кто ж такой сладкий кусок отдаст то?Путин уже договор...

Украинцы в Китае толпами стоят в очередях за гражданством РФ, а вечером славят Бандеру и проклинают русских 

Украинцы в Китае толпами стоят в очередях за гражданством РФ, а вечером славят Бандеру и проклинают русских 

Украинцы в Китае стремятся всеми правдами и неправдами получить гражданство РФ, чтобы избежать мобилизации.

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